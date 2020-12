A assistente virtual do Grupo Salvador Caetano

Best Future of Customer & Consumers Project

"Em 2018, o Grupo Salvador Caetano, com o apoio da Link Consulting, desenvolveu um programa envolvendo vários projetos para reunir um conjunto de serviços assentes numa plataforma única e transversal, potenciando a interação entre os clientes e as empresas de retalho, mobilidade e distribuição numa experiência única e integrada", referiu Joaquim Matos, CIO da Salvador Caetano.Assim surgiu a Elsa, assistente virtual que disponibiliza novos canais de contacto automatizados servindo clientes e aumentando a eficiência interna do grupo Salvador Caetano numa lógica integrada e de melhoria de comunicação com o cliente.O acesso a muitos dos serviços destas empresas passa a estar disponível através do chatbot de texto e voz. Alguns exemplos: o acompanhamento do processo de reparação da viatura na oficina, a descrição da oferta da gama de produtos das diferentes marcas comercializadas, solicitar cotações, encontrar localizações, agendar test-drives, responder às inúmeras questões específicas sobre produtos de serviços.Gonçalo Caseiro é licenciado em Engenharia Informática e Computadores pelo Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa, iniciou a sua carreira na Accenture, e em 2009, tornou-se administrador da Agência para a Modernização Administrativa, a que se seguiu a Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública e a Imprensa Nacional - Casa da Moeda em 2014 então como administrador."A Elsa, a nossa assistente virtual, domina todas as vertentes dos serviços prestados aos nossos clientes numa lógica integrada, viabilizando um negócio always on, introduzindo uma elevada eficiência nos canais atuais e nos processos do Grupo Salvador Caetano", refere Joaquim Matos.Esta iniciativa é composta por vários projetos que visam a criação de chatbots tanto para os clientes como para os colaboradores das mais de 170 empresas do Grupo Salvador Caetano. O desenvolvimento de uma plataforma de gestão de chat automatizada, totalmente integrada com o Contact Center, e a adoção da análise de voz e emoções num conjunto de casos de uso de atendimento.Além disso, a voz tem um papel natural neste domínio, conectando-se com os dispositivos alta-voz e aplicações encontradas nos automóveis, que permitem ao cliente interagir com os chatbots do grupo sem qualquer tipo de interação manual. Este projeto está a ser executado 100% no Google Cloud Platform, aproveitando os serviços de IA e aprendizado de máquina oferecidos pelo Google.