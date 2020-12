A aplicação dos colaboradores

Best Future of Work Project

"A app myWorten é a nova plataforma digital desenvolvida pela Worten com o objetivo de dar suporte à nossa employee journey garantindo a proximidade entre colaboradores e com a empresa. Uma das premissas da transformação digital da Worten é tornar a nossa organização mais simples. A myWorten veio revolucionar a experiência do colaborador agregando todos os sistemas e processos People e assumindo-se como o canal privilegiado de comunicação interna", sublinhou Inês Lourenço, Worten People.É através do feed de notícias que o colaborador consegue aceder, por exemplo, a comunicações corporativas, como a partilha de resultados pelo CEO, partilhas informais entre equipas e com a participação de todos, ou as últimas novidades e eventos.A aplicação permite às equipas a poupança de tempo em processos como a alteração de dados pessoais, pedido de declarações ou a encomenda de fardamento, aceder à Worten Academy - plataforma de formação digital. "É um exemplo de como a tecnologia permite a otimização dos recursos, hoje as chefias têm menos tarefas administrativas permitindo que se foquem naquilo que é mais importante que são os clientes", considera Inês Lourenço.Um dos objetivos desta aplicação é aproximar os colaboradores à Worten e entre si porque conseguem conhecer mais facilmente os colegas e fazer pesquisas por diferentes critérios como o nome, o contacto, a localização e mesmo os seis interesses pessoais através do lado B. "Representa mais um passo na nossa estratégia de transformação digital, veio facilitar o acesso à informação, tornar mais ágeis os procedimentos e criou mais proximidade", concluiu Inês Lourenço.Lançada em novembro de 2019, esta aplicação foi importante com a emergência da pandemia de covid-19 em março de 2020. "Embora o trabalho remoto já fizesse parte da política da nossa empresa, temos a perfeita noção de que esse formato ganha novos contornos", refere Nuno Nascimento Rodrigues, Head of People da Worten em Abril de 2020.