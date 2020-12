A digitalização da moda da Sonae

Best Future of Digital Infrastructure Project

Leia Também A assistente virtual do Grupo Salvador Caetano

As quatro marcas de moda da Sonae, a MO, a Zippy, a Salsa e a Lousan, têm cerca de 400 lojas, entre próprias e franchisadas, cinco mil pontos de venda em mais de 80 países. "Há dois anos encetamos um programa de grande transformação da empresa à volta de três eixos para nos tornarmos more fashion, more digital e more agile. Neste âmbito decidimos transformar a nossa arquitetura digital para suportar a transformação da empresa, trocando grande parte das plataformas e substituindo três arquiteturas da Zippy, Lousan e da Salsa por uma única arquitetura baseada no mesmo ERP, na mesma plataforma e com várias peças adicionais que são comuns.", explicou Nuno Miller, Chief Digital & Information Officer da Sonae Fashion.Nesta vertente, "decidimos avançar com um projeto de implementação SAP suportado totalmente em Microsoft Azur com todos os servidores em cloud based, da mesma maneira que estamos a implementar a plataforma suportada em serviços da Microsoft totalmente na cloud", prossegue Nuno Miller."Para fazer isto foram contratados vários parceiros com o objetivo de ter uma equipa pequena interna e ter os serviços, a gestão, a monitorização, o suporte assegurados por parceiros externos quer na parte de data center, gestão, networking, apoios às lojas. Este grande projeto está a decorrer e várias peças migraram e outras peças estão a migrar, estamos no meio de uma transformação que realmente bastante exclusiva e diferenciadora por via destes vários eixos", concluiu Nuno Miller.O pilar do digital tem ainda a ver com a área de contacto com o cliente, o social network, as redes sociais, o Pinterest, o Facebook, o marketing digital, o comércio eletrónico. Mas relaciona-se com os stakeholders do negócio, os colaboradores, as ferramentas de trabalho, o digital work place, os estímulos, o trabalho remoto, a colaboração, a partilha da informação, a relação com os fornecedores, o fulfillment, a compra, o seguimento.