Safebag: Airbags made in Ponte de Lima equipam automóveis

Safebag - Melhor exportadora de capital multinacional





A Safebag faz montagem de módulo de airbags e instalou-se em Ponte de Lima em 2008, com base num contrato de investimento que incluiu outras empresas como a DMP-Dalphimetal Portugal e a Safe-Life, que pertenciam ao grupo TRW Automotive, que, em 2015, foi adquirido pelo grupo ZF Friedrischafen.A Dalphimetal tem uma unidade industrial em Vila Nova de Cerveira, onde produz volantes, e a Safe-Life tem uma unidade fabril em Ponte de Lima, que produz sacos para módulos de air bags.O grupo tem dois centros de engenharia. O primeiro entrou em funcionamento, em 2001, em Vila Nova de Cerveira, que faz investigação dos materiais para volantes. O segundo foi inaugurado em 2017, e está vocacionado para o desenvolvimento, prototipagem e teste de módulos de 'airbag' e componentes têxteis.







Foi comparticipado em cerca de quatro milhões de euros pelo Portugal 2020 e o investimento na construção do edifício foi na ordem de um milhão de euros. "Neste centro fazemos a investigação dos materiais para 'airbag' e produzimos o próprio 'airbag' na fábrica que temos aqui na zona industrial da Gemieira. Em Vila Nova de Cerveira fazemos o mesmo trabalho, mas relacionado com volantes", afirmou Alexandre Mendes ao Diário de Notícias.



Têm cerca de 100 engenheiros e pessoal especializado, grande parte proveniente da Universidade do Minho. Há uma gestão única dos dois centros porque há recursos de departamentos transversais que trabalham em conjunto.



Líder mundial



A Safebag é fornecedora TIER 1, o que significa que equipa com os seus airbags directamente um significativo número de fabricantes de automóveis, com maior relevo para o grupo PSA (Peugeot e Citröen), Renault-Nissan, General Motors, Ford, Fiat, Volvo e o grupo VW. Os componentes produzidos em Ponte de Lima destinam-se, entre outros, aos fabricantes de automóvel instalados em Portugal, e ainda na China, Polónia, México e Estados Unidos. Em 2017 facturou 192 milhões de euros.



A ZF é líder mundial em tecnologia de transmissão e chassis e na tecnologia de segurança activa e passiva e é um dos maiores fornecedores mundiais da indústria automóvel. A empresa possui cerca de 146 mil colaboradores, 230 unidades fabris em 40 países. Em 2017, a ZF teve vendas de 36,4 mil milhões de euros.