Ponte de Lima "acampa" investimento de 1,6 milhões junto ao rio

O concelho de Ponte de Lima vai ter um novo parque de campismo de três estrelas, com capacidade para 126 utentes e uma área total de 1.200 metros quadrados numa "localização favorecida junto do rio Lima". O investimento ascende a 1,6 milhões de euros e prevê a criação de 24 postos de trabalho, dos quais nove são diretos.

O projeto está a cargo da Renting Verde, uma sociedade anónima constituída para explorar as atividades de alojamento, restauração e a organização de atividades turísticas. O "Carvalhal Cais", a instalar no lugar do Ribeiro, na freguesia da Gemieira, vai recuperar um antigo restaurante-bar e prevê a construção no local de 14 bungalows e de três edifícios de apoio.

Este empreendimento já recebeu o parecer favorável do Turismo de Portugal, que reconheceu o "cariz diferenciador" do parque de campismo que "aposta no turismo de natureza e na sustentabilidade ambiental da oferta de alojamento". O instituto público concluiu que o projeto "potencia economicamente o património natural e rural, assegurando a sua conservação, e promove a regeneração urbanística e o desenvolvimento sustentável" daquele destino.









Depois de aprovado também pela autarquia e de ter a "luz verde" da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte, um despacho conjunto dos secretários de Estado do Turismo e do Desenvolvimento Regional, publicado em Diário da República esta sexta-feira, 19 de julho, declara agora "o relevante interesse público da pretensão requerida pela empresa" para a ocupação destes solos abrangidos pelo regime da Reserva Agrícola Nacional.