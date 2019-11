Saúde Sustentável: Projetos vencedores vão ser conhecidos hoje

O júri vai distinguir o melhor projeto por cada uma das cinco categorias e atribuir cinco menções honrosas.

Projetos finalistas

Cuidados primários (centros de saúde)

Cuidados hospitalares

Cuidados continuados

Prevenção e promoção da saúde

Projetos integrados especiais

O Prémio Saúde Sustentável, que conta com o Alto Patrocínio da Presidência da República, inclui cinco categorias, sendo que três delas visam reconhecer as entidades que se tenham destacado nos Cuidados de Saúde Primários (centros de saúde); Hospitais (em que se incluem unidades, departamentos e/ou serviços hospitalares); e Cuidados Continuados.Será também atribuído o Prémio na categoria Prevenção e Promoção da Saúde, que se destina a entidades que tenham realizado ações tendo em vista a promoção e prevenção da doença. A quinta categoria - Projetos Especiais Integrados - visa premiar as entidades que tenham atuado nos domínios da integração de cuidados ou entidades que, não se enquadrando em nenhuma das três tipologias referidas anteriormente, tenham desenvolvido uma atuação relevante nas diferentes dimensões da sustentabilidade na saúde.Serão ainda atribuídas cinco Menções Honrosas - Contributos para a Sustentabilidade aos projetos que, independentemente da categoria, apresentam o contributo mais inovador em cada um dos critérios/dimensões da sustentabilidade. Finalmente, será ainda atribuído o Prémio Personalidade Saúde Sustentável, que distingue a personalidade com maior destaque e relevo na promoção de práticas sustentáveis na saúde. Em 2018, o vencedor foi o médico do coração Fernando Pádua.Antes da cerimónia de entrega de prémios, irá ter lugar uma conferência subordinada ao tema "eHealth Revolution para um Futuro Mais Sustentável". Pedro Pina, vice-presidente da Google, irá tentar prever "Para onde caminhos?" e Usman Khan, diretor executivo do Fórum Europeu do Doente, antecipar como irão viver os doentes num mundo virtual. A seguir, segue-se um debate numa mesa-redonda com os ex-ministros da Saúde, Adalberto Campos Fernandes e Maria de Belém Roseira, o vogal executivo do Conselho de Administração dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), Artur Mimoso; o economista José Mendes Ribeiro; e o economista professor da Escola Nacional de Saúde Pública e presidente da Estrutura de Missão para a Sustentabilidade da Saúde, Julian Perelman. A nova secretária de Estado adjunta e da Saúde, Jamila Madeira, irá encerrar a cerimónia.É o primeiro projeto de PS em Portugal e é da responsabilidade da USF da Baixa (Lisboa). Uma metodologia inovadora que procura dar resposta aos problemas sociais dos utentes, através da articulação entre as equipas de saúde e as organizações da comunidade local.Criado em 2015 na Unidade Local de Saúde do Alto Minho - USF Lethes, este projeto funciona como uma via verde que permite identificar os fatores-chave necessários a um adequado diagnóstico, tratamento e melhoria da qualidade de vida das pessoas com dor.Este projeto surgiu em 2010 com o objetivo de dar resposta às necessidades de enfermagem de reabilitação da população abrangida pelo centro de saúde de Ponta Delgada da Unidade de Saúde da ilha de São Miguel, nos Açores.O "Projeto Hosp - Hospital de Ovar sem papel" consiste na desmaterialização de vários tipos de registos e processos. Além das poupanças nos gastos com papel, o projeto fez disparar o número de receitas médicas eletrónicas e libertou pessoas do arquivo.O Projeto "INcluir - OficINas para todos e para cada um" do Hospital de Santarém está alicerçado em "oficinas artísticas" e visa criar um ambiente de criatividade, partilha, crescimento pessoal de utentes com doenças mentais.O projeto do Serviço de Medicina Física e de Reabilitação do Serviço Regional de Saúde da Madeira, em colaboração com a Universidade da Madeira, consiste num tratamento inovador em matéria de reabilitação cognitiva (atenção, memória e função executiva) em lesões encefálicas através do recurso a sistemas interativos de realidade virtual.O projeto da UCCI Bento XVI, em Fátima, assenta num conjunto de atividades (fisioterapia, terapia ocupacional e animação) para pessoas com demência. O objetivo é o equilíbrio e bem-estar do doente tendo em vista, sempre que possível, o seu retorno à sociedade.Este projeto da Unidade de Longa Duração e Manutenção da Santa Casa da Misericórdia da Póvoa do Lanhoso assenta numa plataforma online que permite a programação, parametrização e monitorização de tarefas e atividades relacionadas com os utentes, espaços e serviços.A UCCI Manuel Fanha Vieira da Santa Casa da Misericórdia do Entroncamento criou um projeto multidisciplinar com profissionais de medicina, enfermagem, fisioterapia, terapia ocupacional, terapia da fala, psicologia, assistente social, nutrição, e animação, que desenvolvem diversas atividades em parceria, como sessões cognitivo-linguísticas, hortas terapêuticas, ioga do riso, sessões de movimento, entre outras.Este projeto da Associação Portuguesa para a Prevenção e Desafio à SIDA (Ser+) tem contribuído, em conjunto com 21 farmácias comunitárias, para acelerar o ritmo de atividades de prevenção e deteção precoce do VIH e hepatites.O projeto "Crescer a Brincar" da Associação Prevenir é um programa com a duração de quatro anos que ajuda os professores e técnicos a promover as competências sociais e emocionais nas crianças do 1.º ciclo do ensino básico.O projeto da Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson assenta na criação de uma plataforma online para melhorar a qualidade de vida dos doentes e incentivar a sua participação ativa na melhoria da problemática das quedas.O projeto da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla visa sinalizar, recapacitar e reintegrar a pessoa na sociedade através de apoio social, domiciliário, psicológico, nutrição e atividades ocupacionais.A União das Misericórdias Portuguesas criou um grupo centralizado de farmacêuticos que assegura, controla e vigia o círculo do medicamento desde a sua aquisição à administração nas Unidades de Cuidados Continuados.O PIC, da autoria dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, é um instrumento informático desenhado a pensar nos utentes com problemas de saúde para poderem gerir melhor os cuidados de que necessitam, através nomeadamente de sistema de alertas e lembretes.

Os membros do júri

O júri do Prémio Saúde Sustentável é constituído por personalidades relevantes do meio empresarial, académico e político da sociedade portuguesa.

Presidente honorário:

•

Jorge Sampaio, ex-Presidente da República





Membros do júri:

•

Adalberto Campos Fernandes, professor da Escola Nacional de Saúde Pública, ex-ministro da Saúde

•

André Veríssimo, diretor do Jornal de Negócios

•

Alexandre Lourenço, presidente da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares

•

Francisco Del Val, diretor-geral da Sanofi Portugal

•

Ana Paula Martins, bastonária da Ordem dos Farmacêuticos

•

António Couto dos Santos, vice-presidente da Comissão de Saúde

•

Heitor Costa, diretor executivo da Apifarma

•

José Biscaia, coordenador nacional para a Reforma Cuidados Saúde Primários

•

José Mendes Ribeiro, membro do Conselho Estratégico do Centro Académico Clínico de Coimbra

•

Julian Perelman, coordenador da Estrutura de Missão para a Sustentabilidade do Programa Orçamental da Saúde

•

Manuel Lemos, presidente da União das Misericórdias Portuguesas

•

Maria Antónia Almeida Santos, deputada, vice-presidente da Comissão de Saúde

•

Maria de Belém Roseira, ex-ministra da Saúde

•

Maria do Céu Machado, presidente do Infarmed

•

Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos

•

Paulo Duarte, presidente da Associação Nacional das Farmácias

•

Teresa Caeiro, deputada