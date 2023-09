Livro sobre “Os Mais Poderosos” do Negócios chega às bancas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

"Os Mais Poderosos de Portugal 2010-2022" é o título do livro que o Negócios vai colocar à venda em banca, a partir do próximo dia 21 de setembro. O livro analisa o ranking dos "Mais Poderosos" que o Negócios publica desde 2010 e identifica os protagonistas que influenciaram o país no plano económico, social e político.

A apresentação deste livro, da autoria de José Vegar, será feita no dia 22 de setembro, no El Corte Inglés, pelo advogado e comentador político Luís Marques Mendes.

O livro "Os Mais Poderosos de Portugal 2010-2022" faz parte de um conjunto de iniciativas que estão a ser realizadas no âmbito do projeto "O Poder de Fazer Acontecer", que marca os 20 anos da edição da edição impressa diária e que podem ser lidas no nosso site.

"Os Mais Poderosos de Portugal 2020-2022" analisa os ranking publicados ao longo de 12 anos pelo Negócios, revela padrões da história recente e o rumo do país que, pelo caminho, atravessou a intervenção da troika e o colapso de bancos com o BES, Banif e BPN.

A análise de José Vegar é sistematizada em vários tipos de poder - político, económico, de equilíbrio e global -, permitindo traçar padrões dominantes nesta matéria. Além disso, aborda igualmente o poder feminino e a ausência, nestes rankings, de representantes de dimensões-chave da vida da sociedade portuguesa.

"Os Mais Poderosos de Portugal 2010-2022" é igualmente uma leitura essencial para desconstruir velhas ideias de poder, dando rostos à história económica e nacional dos últimos 12 anos.