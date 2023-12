Portugal com evolução "notável" na educação, mas falta o resto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A educação teve uma "evolução notável" em Portugal, mas o país continua a ser "ineficaz" na cadeia de valor, seja porque deixa escapar quadros qualificados para o estrangeiro ou porque continua a ter um défice de mulheres em cargos de liderança.

"O que me preocupa é a tradição de ineficácia que temos na nossa cadeia de valor e o caso da educação talvez seja o melhor exemplo de todos", afirmou o gestor e ex-presidente do Novo Banco, António Ramalho, durante um painel sobre a economia e finanças como motor da sociedade na conferência do Negócios "O Poder de fazer Acontecer". Ramalho considera que apesar da "evolução notável" conquistada ao nível da formação em Portugal, "há um número significativo de jovens que não são aproveitados para a cadeia de valor nacional" devido à "incapacidade" de o país criar incentivos nesse sentido. "Fazemos bem parte das coisas, mas depois não fazemos bem o resto", frisou o gestor.

A saída de jovens qualificados para o estrangeiro não é o único exemplo: "Há 30 anos que saem mais mulheres do ensino superior do que homens, mas temos um défice de igualdade de género na liderança de empresas", desde logo na banca, assinala António Ramalho, apontando que, na prática, significa que "perdemos milhões de euros de investimento feito na formação de talentos femininos em Portugal", porque "não percebemos que tínhamos de criar condições para potenciar isso". "É muito preocupante", mas "não fazemos nada para mudar", lamentou.