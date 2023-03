Nathalie Bécquart: A Igreja está a mover-se para dar mais responsabilidades às mulheres

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Bilhete de Identidade

Idade: 56

Formação: Administração de Empresas, Filosofia, Sociologia e Teologia

Cargo: Subsecretária do Sínodo dos Bispos, uma cúpula de bispos de todo o mundo. É a primeira mulher com direito de voto numa assembleia de alto nível do Vaticano.