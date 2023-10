A quem pertence o fundo marinho?

Estou certo de que o princípio de precaução deverá ser sempre considerado para evitarmos cometer no fundo do mar os erros cometidos no passado em terra, mas também desconfio que a curva de aprendizagem e de conhecimento para encontrarmos soluções que permitam fazer essa ponte até 2050 possa não acontecer.