A direita quer o mel, a esquerda tem o pote

O encontro do Movimento Europa e Liberdade (MEL) teve o mérito de reunir no mesmo fórum os líderes políticos dos partidos de direita com representação parlamentar. A inclusão do Chega gerou polémica, mas a presença quase silenciosa de Passos Coelho acabou por marcar o evento e confirma que ele é o líder de facto deste campo político.