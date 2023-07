A procrastinação do aeroporto

Há 51 anos foi publicado o estudo de localização do novo aeroporto de Lisboa. E a imprensa da época deu destaque ao assunto. Anunciava-se que a nova obra ficaria concluída entre 1978 e 1980, data em que a Portela já estaria saturada. Com muitos remendos no aeroporto agora chamado Humberto Delgado, o país ainda aguarda um novo estudo para a localização do novo aeroporto, enquanto os passageiros passam um verdadeiro calvário.

...