Armando Esteves Pereira 12 de Novembro de 2020 às 20:25

Anticiclone muda quadro político

O PSD regressa ao poder graças a uma união de facto com o Chega. Essa convergência pode ser um balão de ensaio para uma futura geringonça de direita no país, se os partidos da coligação no arquipélago tiverem mais de 115 deputados nas próximas legislativas.