O terror da inflação e dos juros

O Orçamento aprovado hoje contém um otimismo extemporâneo. As dúvidas sobre a guerra e o choque energético na Europa, aliadas à inflação persistente, vão condicionar a evolução do PIB. E além do agravamento dos preços, mais de 1 milhão de famílias vão sofrer com a subida da prestação mensal do crédito da casa.