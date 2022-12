Triste gestão de condomínio

As famílias e empresas vivem tempos desafiantes. A inflação e a subida de juros constituem uma séria ameaça à estabilidade económica e o país parece estar condenado a mais uma longa estagnação. No entanto, a agenda política distrai-se com putativas revisões da constituição e debates sobre a eutanásia. Parece que estamos mesmo na hora da morte.