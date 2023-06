Como o FMI prejudica os mais pobres

“Reencaminhar os ganhos orçamentais de volta para a economia levaria a uma política orçamental que não está em linha com a política monetária”. As palavras são de Rupa Duttagupta, a pessoa que no FMI monitoriza a economia portuguesa, em entrevista ao Público. Duttagupta diz também que a prioridade do governo deve ser a redução da dívida pública (que continua muito elevada), usando a folga

