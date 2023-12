Como preparar novas subidas de impostos

A esquerda tem sonhos molhados com impostos. Perdão, com carga fiscal elevada. É argumentação frequente de Bloco de Esquerda e PCP que querem tributar tudo o que mexe. Com a “geringonça Release 1.0” percebemos que não é só Bloco e PCP. A ala esquerda do PS também tem destes delírios.