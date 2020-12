Da descredibilização do Estado

Esta semana tivemos dois factos que ilustram bem a descredibilização do Estado.



Primeiro foi um desentendimento entre duas forças de segurança (GNR e PSP) sobre quem deve escoltar as vacinas anti Covi-19. Depois foi a divulgação de factos que mostram que o governo usou argumentos falsos para justificar a nomeação do procurador José Guerra para o Conselho da União Europeia.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...