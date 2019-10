Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 21 de outubro de 2019 às 21:30

Filosofar de barriga cheia

Álvaro Siza Vieira, o arquiteto premiado com o Pritzker (“Nobel” da arquitetura), não gosta do turismo. Ou melhor, não gosta de “desenvolvimento apoiado no turismo”. Porque, acha, “não é um programa sólido”. E expressa um desejo: “Oxalá não dure muito tempo.”