No reino de... António (Houdini) Costa

Antonio Costa fez magia com tudo... baixou o defice, o desemprego, os impostos e aumentou salarios, reformas e prestações sociais. Realmente Costa tira da cartola excelentes medidas. Costa merece o agradecimento do povo. Já a classe alta não estará tão satisfeita com Costa. Mas...o socialismo deve proteger o povo e não o grande capital !

Anónimo

Há 2 horas

O pior deste descalabro socialista é o impacto na vida das pessoas que nada têm a ganhar com o keynesianismo despesista e desmiolado porque são sérias, neste caso por via do emprego público à custa do investimento público que melhora e inclusivamente salva vidas, não andam aqui para pilhar nada nem ninguém, ambicionam somente criar legitimamente valor e só querem estar a salvo de incêndios, ladrões de armas militares e policiais, listas de espera intermináveis na saúde, novos resgates por incompetência política, empobrecimento generalizado de um país sem perspectivas de futuro, etc. O melhor será mesmo mudar para um país a sério, como se tem feito por cá. Não há outro remédio. Até a elite e pseudoelite artística de esquerda muda a sede fiscal e a residência de Portugal para jurisdições como as da Holanda.