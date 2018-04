Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 08 de abril de 2018 às 21:30

O infindável buraco do BES continua sem culpados Era uma vez um banco. Um banco que, supostamente, era o esteio do crédito ao Portugal empresarial. Essa face da moeda (muito dourada pelos donos e gestores da instituição) escondia a outra face: a de banco de fretes a empresas do grupo; a de banco com participações significativas em empresas do regime; a de banco que mantinha em "tight leash" parte da comunicação social; a de "banco-holding" de Portugal...