Bom filho a casa torna

Donald Tusk foi eleito primeiro-ministro polaco, com 248 votos a favor, 201 contra e sem abstenções na câmara baixa do parlamento (Sejm). Esta eleição põe termo a oito anos de governo do partido nacionalista de direita – Lei e Justiça (PiS) – cujo mandato fica pautado por colisões persistentes com a autoridade da União Europeia e pela justaposição do poder político e judicial.





...