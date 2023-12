COP meio cheio ou meio vazio

A posição de Guterres (e a de mais de 100 países, incluindo a dos Estados Unidos) vai ao encontro da premissa de eliminação progressiva de combustíveis fósseis. A questão-chave prende-se com a linguagem utilizada no acordo final (se disruptiva ou parcial) e determinará o sucesso da cimeira e das negociações no Dubai.