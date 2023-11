“Fly me to the moon”

Musk diz querer ter um milhão de pessoas em Marte já em 2050, e promete aterrar uma nave espacial no planeta vizinho daqui a três, ou quatro anos. Um ritmo acelerado a que não estamos habituados na narrativa da exploração do espaço, concretizado no lema da SpaceX de “construir, testar, partir e repetir”.