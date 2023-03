2.440 dias depois, o pragmatismo venceu

O "Windsor Framework" – negociado durante meses, e assinado pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e pelo primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak – põe fim às divergências sobre o estatuto comercial (pós-Brexit) da Irlanda do Norte e abre "um novo capítulo nas relações do Reino Unido com a União Europeia".