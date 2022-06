“À superfície tudo corre em plena rotina”

No seu livro "The Storm Before the Calm", publicado em 2021, George Friedman identifica ciclos de desenvolvimento socioeconómico nos EUA com duração de cerca de 50 anos, estando agora a terminar aquele que se iniciou com a eleição de Ronald Reagan para presidente.

