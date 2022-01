O valor da incumbência e a maldição do QWERTY

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Vivemos um tempo de forte transformação tecnológica em toda a sociedade. Empresas antigas e habituais desaparecem. Empresas muito jovens atingem milhares de milhões de consumidores. E dominam setores a nível global. Alcançam valorizações nunca antes vistas. Emergem com a fúria de autênticos vulcões. Parece que as tecnológicas ocuparão todo o espaço empresarial. Que as antigas serão relegadas

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...