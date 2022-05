Black Rock e Ambiente - Surpreendente declaração esta semana?

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Larry Fink (CEO BlackRock, com 10 triliões de dólares de ativos sob gestão) tem sido uma voz influente nos debates corporativos sobre o capitalismo nos últimos anos. A sua carta de 2018 ("Sense of Purpose") alertando os CEO para a necessidade de articular o propósito das suas empresas numa perspetiva que vai para além dos lucros, é vista por muitos, no mundo corporativo como uma mudança de paradigma - de um foco na "primazia dos acionistas"

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...