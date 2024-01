COP28: o primeiro passo para um futuro mais limpo

A recente COP28 trouxe consigo a promessa de uma transição acelerada para o abandono dos combustíveis fósseis, um marco essencial no combate às mudanças climáticas. No entanto, e apesar do importante acordo firmado, torna-se evidente e necessária uma abordagem mais concreta e inclusiva, para que possamos efetivamente enfrentar os desafios globais.