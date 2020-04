Da era da velocidade à era da felicidade

Que lições se vão retirar desta crise do novo coronavírus? E é mesmo de uma crise que se trata? Na verdadeira aceção da palavra, na verdade não. É sim, em primeiro lugar, uma alteração radical do modelo de desenvolvimento, social e económico, em que vivemos. É aquilo que a revista The Economist tem antecipado desde há dois anos: o fim do capitalismo, em especial do modelo liberal, tal como o conhecemos. Uma profunda alteração de modelo económico, tão importante como foi o marxismo ou keynesianismo, mas que marcará com certeza uma rutura com a escola de Chicago e os monetaristas. E o que nascerá a partir daqui? Já não é uma pergunta de um milhão de dólares.





Como é estilhaçado aos nossos olhos, a Europa com o seu sistema de “wellfare state” não estava preparada para a covid-19. Nem pouco, nem mais, nem menos. A pandemia, na melhor das hipóteses, estará refreada em julho. Na melhor das hipóteses. Mas, até lá, África e América do Sul entrarão em profundo colapso humanitário e económico. E a Europa fechará as suas fronteiras. Entre si e com os outros.