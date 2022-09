Fiscalidade, crédito aos consumidores e “olho social”

É dever do Estado, consagrado na alínea d) do art.º 9.º da Constituição da República Portuguesa, “promover o bem-estar e a qualidade de vida do povo e a igualdade real entre os portugueses, bem como a efetivação dos direitos económicos, sociais, culturais e ambientais, mediante a transformação e modernização das estruturas económicas e sociais”.