O desafio de transformar a Inovação

Hoje, vivemos um tempo fora do comum, produtos e serviços inovadores, emergem sem qualquer anúncio prévio, colocando em risco modelos de negócios atuais. Investir em inovação tornou-se num pilar crítico para a sobrevivência de muitas organizações.





Para muitas empresas, antecipar o futuro da inovação em Portugal, significou viver tempos de extrema complexidade, de muita resiliência. Segundo dados recentes, em 2017 Portugal registou um dos maiores níveis de crescimento económico desde o início do século, sustentado pelo crescimento das exportações, do consumo privado e pelo investimento das empresas. No futuro próximo, o desafio passa por manter essa onda positiva de crescimento, que se quer seja sustentado e alicerçado numa estratégia impulsionada pela inovação e que seja convergente com os objetivos definidos pela União Europeia.





Inovar e investir em Portugal tornou-se atrativo para várias empresas, sobretudo devido ao incentivo gerado pelas medidas lançadas pelo Governo que permitiram iniciar um novo ciclo de investimento, que estimulou a criação de emprego e a diversificação da economia portuguesa.





É neste caminho que devemos continuar a trabalhar, pela consolidação da nossa economia, algo que passa inevitavelmente pela continuidade da disponibilização dos fundos europeus e pelas medidas de apoio do Governo, que conjugados com o talento e o conhecimento das universidades permitem tornar a inovação em projetos reais.





São vários os exemplos de projetos inovadores desenvolvidos por diversas empresas presentes em Portugal, onde estas parcerias com o talento existente nas universidades é fundamental. Sobre isto, posso falar com conhecimento de causa de um exemplo concreto da Bosch Car Multimedia Portugal que em 2011 tomou a tal decisão de antecipar o futuro da inovação, colocando no terreno o projeto HMIEXCEL em parceria com a Universidade do Minho. Pela primeira vez foi possível fazer acontecer um projeto de grande dimensão em colaboração com Universidades protagonizado pela Bosch. Hoje os investimentos em inovação ultrapassam a centena de milhões.





Fomos disruptivos na utilização de fundos estruturais do QREN e do Portugal 2020. Criamos as nossas "Web Summits" onde o conhecimento de excelência está a ser partilhado entre a Indústria e a Academia, com grande impacto na economia portuguesa. Tornamo-nos numa referência para muitas organizações na forma como transformamos, como evoluímos para um outro patamar, o patamar da Excelência. Esta ousadia de sermos diferentes foi reconhecida com um Prémio Europeu de Excelência em 2017. Foi o prémio merecido para uma equipa que soube reinventar uma nova dimensão de projetos de inovação.





Para esta transformação, o apoio do governo de Portugal foi essencial. Os fundos estruturais foram e são extremamente relevantes na consolidação e captação de investimento estrangeiro de elevado valor acrescentado, como centros de I&D no limiar do estado da arte da inovação.





O impacto destes fundos na atração de novos investimentos em I&D tem permitido crescer no número de novos colaboradores altamente qualificados e afetos a atividades de inovação e desenvolvimento nos Centros de I&D da Bosch. Este número continua a crescer de forma sustentada, passando das dezenas para as centenas de novos colaboradores, tornando Portugal apetecível para outras organizações.





Resultados como este alcançarão largas centenas de milhões em vendas num futuro muito próximo. São estas as marcas destas "Web Summits" organizadas por portugueses que acreditam num Portugal mais inovador e no talento dos portugueses.





Os novos Fundos Europeus estão a ser programados e os fundos afetos à inovação continuarão elevados, continuaremos a fazer parte desta equação com imensas variáveis complexas. Podem contar com a nossa irreverência, o nosso conhecimento e nossa maturidade, para colaborar no desenvolvimento de uma nova economia em Portugal, a economia do conhecimento, a economia de elevado valor acrescentado.



Coordenador Projetos de Inovação da Bosch Car Multimedia Portugal