O que devemos esperar do multilateralismo em 2023?

2022 foi um ano, no mínimo, estranho para o multilateralismo. Por um lado, a guerra voltou a assolar o território europeu com uma virulência que, à exceção do Cáucaso, o Velho Continente já não conhecia desde os anos 90. Sujeito a um conflito com graves implicações derivantes da agressão direta de um gigante como a Rússia e o regresso da ameaça nuclear, o mundo parece cada vez mais dividido. Por outro

...