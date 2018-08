Por um novo modelo de negócio para o futebol profissional

Nota: Este artigo está acessível, nas primeiras horas, apenas para assinantes do Negócios Primeiro.

Usemos as informações públicas sobre as receitas oriundas da comercialização de direitos televisivos nacionais e internacionais. E tomemos, por exemplo, duas Ligas europeias: a Liga inglesa e a Liga espanhola. Não vamos olhar nem para as receitas totais, nem para as comerciais, para não percebermos o quanto estamos distantes destas realidades. Vamos então olhar apenas para as receitas de comercialização de direitos televisivos. A Liga inglesa conta já com 3.163 milhões de euros, valor anual médio atual, a Liga espanhola com 2.037 milhões de euros, e a nossa com cerca de 200 milhões de euros. Será uma questão de dimensão? Vamos aos factos: a Liga inglesa faz 60 euros/habitante, a espanhola 44 euros/habitante e a portuguesa 19 euros/habitante.

É sim uma questão da dimensão, do que ainda temos de fazer e de assumir.

Os "players" no mercado defendem que não é possível fazer mais, que já estamos no limite do que podemos fazer em termos de monetização dos conteúdos de futebol, que o mercado internacional não é atraente, nem lucrativo e que os valores de endividamento atuais dificultam qualquer alteração contratual. Mas a questão que se impõe é: queremos ao menos saber quanto vale o nosso futebol profissional? Temos forma de, em conjunto, criar um novo modelo de negócio para futebol profissional?

Não por um "player", não por uma organização, não por uma demonstração de resultados já instalada, mas por um futebol com maior capacidade de criar emprego, pagar impostos, mover fornecedores e contribuir para o PIB nacional. A paixão que nos une na rivalidade dentro das quatro linhas deve ser a mesma que nos une por uma indústria economicamente saudável e competitiva. Temos de concentrar os nossos esforços, para nos aproximarmos dos resultados destas, que são as Ligas de referência na Europa.

Diretora Executiva de Marketing da Liga Portugal

