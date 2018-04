Céline Abecassis-Moedas 29 de abril de 2018 às 18:59

Tecnologia na inovação do comércio de moda e de luxo! O comércio eletrónico é visto como uma ameaça às lojas físicas e o comércio tradicional está a atravessar momentos muitos difíceis, particularmente no setor da moda e do luxo.