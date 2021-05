Uma oportunidade para a Europa e Portugal: 5G

Conscientes das dificuldades de enfrentar um investimento de tal magnitude e do árduo trabalho que implicará fornecer cobertura 5G a 100% das populações, estamos, no entanto, convencidos de que a aposta é vencedora. Acreditamos sem dúvida que o 5G irá proporcionar o estímulo económico de que Portugal e a Europa precisam.





A implementação e o desenvolvimento desta nova vaga tecnológica serão um dos principais catalisadores de valor económico a nível mundial, com estimativas a prever um impacto de 250 mil milhões de euros na economia europeia até 2040. De acordo com o estudo da Analysys Mason, a cobertura comercial 5G na faixa dos 3,6 GHz cobrirá quase metade da população de Portugal e apenas 3% da sua área até 2025, mas é vital para a transformação digital de indústrias verticais e serviços públicos. A investigação avalia os benefícios económicos de “5G completo” para Portugal, com base numa mistura de cobertura na faixa de baixa frequência dos 700 MHz e na faixa superior de 3,6 GHz necessária para permitir todos os casos de utilização potenciais de 5G, incluindo agricultura, indústria, transporte ferroviário e estradas. De acordo com as estimativas, além do bem-estar económico em áreas comercialmente viáveis, o financiamento público e privado desbloquearia um benefício económico de mais de € 2,7 mil milhões.





No que concerne às empresas portuguesas, o 5G permite novas formas de chegar ao consumidor final, ao alargar as suas áreas de atuação em termos geográficos ou em termos de portefólio de serviços. Mas isso é apenas a parte mais visível, também internamente a tecnologia irá facilitar as suas operações, ao permitir a digitalização de processos ou modelos de trabalho mais flexíveis. Há toda uma economia digital que poderá despontar, mas que dependerá da iniciativa e capacidade dos nossos empreendedores de inovar.





O benefício será transversal a todos os setores económicos, sobretudo pelo aumento da competitividade e surgimento de novos modelos de negócios, em particular nas pequenas e médias empresas. Mas, destaque-se a sua importância para as indústrias de media, de manufatura, agrícola, energia e utilities e saúde.





No caso da indústria de media, o aumento fará sentir-se no tráfego de dados que irá elevar a qualidade do serviço. Já a indústria de manufatura vai estar habilitada a suportar plataformas de comunicação mais resilientes, mais seguras e com reduzida latência, o que vai beneficiar a operação dos complexos industriais. Na agricultura, por sua vez, o 5G vai habilitar esta indústria a desenvolver equipamento agrícola automatizado. No setor energético e utilities vai haver condições para controlar em tempo real sistemas e geradores de energia em locais sem instalação de redes de fibra. Na saúde, a inovação promovida pelo 5G vai assegurar cuidados de saúde remotos, que estarão cada vez mais presentes na nossa vida.





Conectar, também, nas zonas rurais





Mas, além de ser uma oportunidade de colocar o país na vanguarda das novas tecnologias e da indústria 4.0, o 5G também pode ter um impacto nas áreas rurais. Com a preocupação de garantir que a tecnologia será de acesso a todos, o Governo português anunciou recentemente um concurso público, por meio de verbas do Portugal 2030 (através de fundos europeus). O objetivo é dotar de banda larga as regiões do interior que ficarem nas “zonas brancas” na sequência do 5G. O compromisso que está no leilão do 5G é a cobertura da esmagadora maioria da população presente em todas as freguesias de baixa densidade populacional.





Este é, de facto, um elemento-chave para reduzir a exclusão digital que ainda existe e para reduzir o isolamento de certas áreas.





Como uma plataforma de inovação aberta, o 5G fornecerá a infraestrutura crítica necessária para ajudar a Europa a alcançar uma recuperação económica sustentável, resiliente e inclusiva. Temos uma tecnologia que já está presente e um futuro aberto para desenvolver milhares de iniciativas inovadoras, sejam elas empresariais, sociais ou ambientais.





E não é apenas uma questão de liderança económica. Agora, devido à pandemia global, a importância da conectividade e das redes como infraestruturas críticas foi bem demonstrada. O 5G também deve ser o impulsionador do valor do setor público como protetor dos cidadãos, com serviços como saúde, educação e, em última instância, a garantia de serviços essenciais.