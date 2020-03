A economia social na agenda da União Europeia

– Uma forte ambição da Comissão Europeia. Em 16 de julho de 2019, Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, apresentou as orientações políticas do próximo executivo europeu para 2019-2024. “Acho que está na hora de conciliar o social e o mercado no seio da nossa economia moderna”. Com esta frase introdutória, a presidente da Comissão anunciou diversas iniciativas, nomeadamente, a apresentação de um plano de ação para a plena implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais.





– Uma excelente notícia. Em 10 de setembro de 2019, Nicolas Schmit, ex-ministro luxemburguês do Trabalho, Emprego e Economia Social e Solidária, foi nomeado comissário europeu para o Emprego, tendo a sua carta de missão dado uma atenção particular à economia social.