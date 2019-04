A Confederação das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto (CPCCRD) é portadora de um vastíssimo acervo documental que vem desde a sua fundação, em 1924, que é obrigatório tratar condignamente, assegurando a sua eficiente disponibilização a estudiosos e investigadores no sentido da necessária produção científica sobre o associativismo.

Ciente da importância que tem esta temática, a direção da CPCCRD envidou esforços no sentido de estabelecer uma parceria com a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), tendo em conta o necessário apoio técnico para se dar resposta a esta necessidade, quer da Confederação, quer de qualquer associação, o que foi conseguido contando com o entusiasmo do Diretor-Geral, Silvestre Lacerda.

Essa parceria desenhou o "projeto de salvaguarda dos arquivos das associações de cultura, recreio e desporto".

A DGLAB, com a colaboração da CPCCRD, elaborou o diagnóstico da situação, através de questionário, apresentando o respetivo relatório em finais de 2016.

Em resultado desse diagnóstico foi criado, em 2017, um grupo de trabalho constituído por uma equipa técnica, coordenado por Pedro Penteado, da DGLAB e com a colaboração de elementos da CPCCRD, dos Arquivos Distritais de Aveiro e Faro e dos Arquivos Municipais de Albergaria-a-Velha, Cascais, Loures, Oliveira de Azeméis e Sines, que aprovou a estratégia a seguir.

O grupo de trabalho prosseguiu o seu trabalho e durante 2018 elaborou o projeto de manual "Guia de boas práticas para os arquivos das Associações de Cultura, Recreio e Desporto" que atualmente se encontra em fase de conclusão.

Feita a justificação muito sumária desta preocupação e enunciados os passos dados, importa tecer algumas considerações sobre o tema:

1. O que é um arquivo? No que respeita ao arquivo associativo podemos defini-lo como "um conjunto de documentos independentemente da sua data, forma ou suporte material, produzidos ou recebidos por uma associação, no exercício da sua atividade e conservados a título de prova ou informação". As organizações de qualquer tipo, nas quais se incluem as associações de cultura, recreio e desporto, produzem e recebem documentos no âmbito das suas atividades, que importa recolher, tratar, conservar e difundir.

2. O que é um documento de arquivo? Designa-se por documento de arquivo "uma unidade de registo de informação, independentemente do seu suporte ou formato, que é produzida ou recebida e conservada por uma entidade no exercício das suas atividades."

3. Para que servem os arquivos? O arquivo possui valor probatório no cumprimento das obrigações legais, na gestão quotidiana da sua atividade e reveste-se de valor informativo, testemunhando o funcionamento da associação ao longo dos tempos e salvaguarda a memória sobre a comunidade em que se insere a associação, sendo um precioso auxiliar para o estudo e produção de história local.

Por tudo isto, exortam-se as associações a recolher, tratar/classificar, conservar/arquivar e difundir os documentos que são produzidos e recebidos em razão da sua atividade.

IX Ciclo de Conferências em Economia Social

Realiza-se no próximo dia 6 de maio, no auditório do Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, o IX Ciclo de Conferências em Economia Social, subordinado ao tema "Família(s) - um olhar integrador nas Organizações de Economia Social".

Organizada pela Santa Casa da Misericórdia de Santarém, esta iniciativa contará com a presença de José António Vieira da Silva, ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e de académicos e visa uma reflexão sobre a relação de parceria entre as famílias e as entidades da economia social. A inscrição é gratuita e deve ser feita até 5 de maio, em eco-sociais.com.

Número especial da revista do CIRIEC Espanha

Foi recentemente publicado o último número (95) da revista "CIRIEC España - Revista de economia pública, social y cooperativa". Trata-se de um número especial sobre "Economia social e revolução digital", coordenado por Adoración Mozas, presidente do CIRIEC Espanha, e Enrique Bernal Jurado.

Este número conta com dez artigos que abordam o impacto da transformação digital na banca cooperativa, no setor cooperativo agroalimentar e no subsetor solidário, assim como o papel das plataformas digitais, do "crowdfunding" e da tecnologia "blockchain".

A edição digital está disponível em dialnet.unirioja.es.

Dirigente Associativo Voluntário. Assessor da Direção da CPCCRD