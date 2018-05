Artur Martins 16 de maio de 2018 às 20:50

Coletividades de cultura, recreio e desporto: o lado menos visível da economia social As coletividades de cultura, recreio e desporto, a par dos montepios e depois das cooperativas e das associações de classe, foram as primeiras formas de associativismo decorrente do iluminismo e da revolução industrial. Temos notícia de agrupamentos musicais ainda no século XVIII.