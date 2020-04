Alguns apontamentos do diário de um cronista (que vive sozinho em casa) em tempos de quarentena:





1) A vida é um ponto de vista. Ou a vista de um ponto. A leitura que fazemos da realidade (tanto de um prisma coletivo quanto de um pessoal) varia muito, varia sempre, é mutante como um vírus. Há um meme a circular pelas redes sociais que mostra uma foto do interior de uma livraria. Nela vemos um aviso: “Atenção, os livros da secção de ficção científica poderão ser encontrados agora junto aos livros de história.” Foi a sensação que tive ao terminar de assistir o filme “Contágio”, de Steven Soderbergh, disponível na plataforma Amazon PrimeVideo. Vi a longa quando lançada em 2011. À época, gostei do ritmo alucinante e do alerta preciso sobre algo que todos sabíamos que iria acontecer, só não sabíamos quando. Dúvida esclarecida. É incrível como o guião é parecido com a nossa realidade. Mas há lá uma personagem que me soou exagerada em 2011 e que agora me pareceu até pouco explorada. Jude Law é um blogueiro com 12 milhões de seguidores que como ele vivem numa realidade paralela e conspirativa. Não creem nas instituições, nas autoridades, na ciência e até mesmo no bom senso. Recusam uma vacina pois preferem um tratamento homeopático para eliminar o vírus. Têm medo de desenvolver doenças como autismo. Conhecemos gente assim, alguns até lideram países. E o problema não é serem autistas, mas sim psicopatas.