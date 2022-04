Medo, inveja e ressentimento

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Fobos & Ftono, com esses nomes, bem poderiam ser uma dupla de cantores do sertanejo brasileiro (primos de Lúcio & Luciano ou tios de Hudson & Edson, que por acaso, não são meus parentes). Mas não. Fobos é o deus grego do medo e Ftono o seu equivalente para a inveja.





Como acontece com boa parte dos mitos gregos, eles servem principalmente para atrapalhar outras divindades e, por tabela, os seres humanos.