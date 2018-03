Edson Athayde 20 de março de 2018 às 20:38

Um pouco mais de empatia, se faz favor Antes de reclamar das lágrimas dos outros talvez fosse atitude mais empática perceber porque elas são vertidas. Isso nem significa concordar com elas ou chorar igual. Mas não desdenhar do sofrimento dos outros é o primeiro passo para que não desdenhem do nosso.