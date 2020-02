Há pessoas que falam muito de André Ventura porque acham que se deve falar de André Ventura. Mas há outras pessoas que ainda conseguem falar mais de André Ventura: são as pessoas que acham que não se deve falar de André Ventura. Essas pessoas estão sempre a falar por cima das outras, exasperadas por se falar tanto de André Ventura, e nunca perdem uma oportunidade, quando vêem alguém falar de André Ventura, para também elas falarem de André Ventura, culpando quem fala de André Ventura pelo crescimento de André Ventura e, de caminho, aproveitando para explicar e justificar André Ventura. Dizem que não gostam dele, mas uma pessoa acaba de as ler ou de as ouvir sempre com a sensação de que, para essas pessoas, André Ventura é o melhorzinho que se arranja por aí, porque pelo menos, justiça lhe seja feita, é um desbocado contra “o sistema”.





O que eu gostava mesmo que me explicassem é como é que se faz isso de deixar de falar de André Ventura. Como é que, de um momento para o outro, se orquestra um silêncio, se suspendem todos os comentários e se põe Ventura em quarentena mediática? Parece-me impossível. Mais: parece-me de uma grande arrogância alguém pensar que tem em si mesmo o poder de, com o silêncio, impedir quem quer que seja de ter exposição pública. Como se o mundo fôssemos só nós, os nossos grupos de amigos e as caixas de ressonância das nossas redes sociais.