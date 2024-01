E se o Chega fica em segundo lugar?

Já aqui partilhei no passado a minha relativa descrença em relação às sondagens. Embora, supostamente, estas reflitam o sentimento das pessoas questionadas no momento em que são abordadas e, em teoria, os seus resultados sirvam para orientar a classe política no rumo (ou desvio) em nome da preferência da maioria do eleitorado, acho que, sinceramente, nos moldes em que são feitas, as sondagens e os seus erros servem para motivar e assustar

...