Os novos time-sharing do século XXI

Quem cresceu nos anos 80 do século passado certamente se lembrará do que vou aqui recordar nas próximas linhas. Portugal adere à então CEE e os princípios do consumismo começam a instalar-se na sociedade portuguesa. Para trás, fica o cinzentismo das prateleiras do supermercado, das roupas fora de moda, do excesso de deslocações em transportes públicos e da habitação remediada.