Temos de falar sobre Cavaco Silva

O PER, lançado em 1993 durante o seu último Governo, permitiu, e bem, realojar inúmeras famílias que viviam em condições precárias. Mas também abriu caminho a que fossem cometidas as maiores alarvidades urbanísticas que há memória no nosso país. Mas disso não falou Cavaco Silva. Nem, curiosamente, o PS.