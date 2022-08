Sintra: uma oportunidade perdida

O exercício de atirar pedras, mais virtuais do que calcárias, felizmente, é um desporto nacional em que somos exímios, sem sequer ter a vantagem de eliminar calorias, porque a maioria de nós continua com excesso de peso, como qualquer passeio pela praia pode comprovar. Suspeito de que é porque a indignação faz correr adrenalina e, pelo menos durante uns momentos, quem dedilha insultos e se inflama com as suas verdades sente-se mais vivo.

