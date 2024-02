Moderação e progresso

As próximas eleições legislativas serão um momento crucial para o futuro do país. Os portugueses terão a oportunidade de escolher entre duas visões distintas para Portugal: a do Partido Socialista (PS), que defende a continuidade das políticas atuais, e a da Aliança Democrática (AD), que propõe mudanças sensatas num quadro de progresso económico e moderação.