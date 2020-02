Um congresso virado para o passado

Back to basics

• Os empréstimos para compra de casa concedidos em 2019 foram os maiores dos últimos 10 anos e totalizaram 11,6 mil milhões de euros • o preço das casas subiu, em dez anos, 4,5 vezes mais do que os salários • arrendar uma casa em Lisboa exige uma taxa de esforço na ordem dos 58%, mais do que em Barcelona ou Berlim • nos últimos quatro anos, o Governo cumpriu apenas 11% do plano Ferrovia 2020 • em Portugal, foram importados no ano passado cerca de 80 mil veículos usados a diesel com uma média de idade de 5,5 anos • a idade média dos automóveis ligeiros era de 12,7 anos no final do ano passado • em 2019, ocorreram em Portugal mais mortes que nascimentos pelo 11.º ano consecutivo • no ano passado, foram recebidas 676 denúncias de pornografia infantil: o tribunal da relação de Coimbra permitiu o regresso ao activo de um comandante da GNR condenado por aliciar uma menor com mensagens eróticas l• segundo a Marktest, o número de utilizadores de internet em Portugal é de 6 milhões e 387 mil, o que corresponde a 74,6% da população e, desde 1997, a percentagem de utilizadores de internet aumentou quase 12 vezes • também segundo a Marktest, há cerca de 5 milhões de ouvintes regulares de rádio, o que corresponde a um crescimento de 5% nos últimos dez anos e, entre as classes sociais, foi na média-alta que se observou maior incremento de ouvintes.

"A Irlanda votou contra a austeridade que deteriora os serviços públicos, principalmente a saúde. A surpresa que aconteceu lá pode repetir-se em Portugal. PS e PSD que se cuidem."Gabriel Abrantes é um caso raro entre os criadores portugueses: as suas raízes estão no cinema, mas faz coexistir as imagens em movimento com pinturas, ilustrações e aguarelas, explorando várias técnicas. A sua carreira está marcada por curtas-metragens que mostraram um sentido de observação e humor pouco frequentes, várias delas premiadas internacionalmente. O seu trabalho cinematográfico caracteriza-se por se basear numa forma de narrativa inesperada que recorre ao absurdo, ao humor e à observação social e política. Ganhou notoriedade com o filme de longa-metragem "Diamantino", de 2018, sobre uma das estrelas do futebol português, mas a sua carreira no cinema começou com uma curta-metragem em 2006, tinha 22 anos. Abrantes nasceu nos Estados Unidos, em 1984, estudou arte em Nova Iorque e Paris. Esta semana, abriu no MAAT "Melancolia Programada", em que Abrantes faz coexistir os seus trabalhos enquanto artista plástico com os seus filmes. A exposição abre com uma série de aguarelas, intimistas e autobiográficas, e prossegue com seis ambientes distintos, cada um construído em torno de um dos seus filmes. Tem ainda outra sala onde está a pintura "As Banhistas". As novas pinturas do artista são realizadas a partir de imagens geradas por programas de animação digital, e mostram a forma como está a trabalhar na intersecção entre animação digital 3D, inteligência artificial e referências da história da arte. Na exposição do MAAT podem ser vistos vários filmes, desde logo o recente "Les Extraordinaires Mésaventures de la Jeune Fille de Pierre" que, como voz amiga comentava, é um "nonsense que faz sentido". Um dos pontos altos do percurso da exposição é a instalação criada para a exibição de "Visionary Iraq", uma curta de 2008. Outro filme em exibição é "Too Many Daddies, Mommies and Babies" (2009), que lhe valeu o Prémio Novos Artistas da Fundação EDP. A exposição, com curadoria de Inês Grosso, fica até 18 de Maio e é uma das melhores mostras que o MAAT tem organizado. "Melancolia Programada" está na Central Tejo, onde também poderá ver "Unharias Ratóricas," da dupla Von Calhau.Livros que contem histórias de bastidores e relatos sobre o que é a vida interna do PCP não são muito frequentes. Domingos Lopes, advogado, membro do gabinete de Álvaro Cunhal quando o líder comunista foi ministro de Estado nos governos pós-25 de Abril, publicou agora as suas "Memórias Escolhidas", numa edição da Guerra & Paz. No livro, relata as lutas académicas de Coimbra e Lisboa, o seu percurso na União dos Estudantes Comunistas, o trabalho no gabinete de Álvaro Cunhal, as suas responsabilidades políticas no Comité Central do partido até às divergências que o levaram a abandonar o PC em 2009. Ao longo de duas centenas de páginas, relata vários episódios, a sua vida como funcionário partidário, visitas à Coreia do Norte, à Mongólia e a Nova Iorque no âmbito do seu trabalho na Secção Internacional do PC - "por todo o mundo andei com o ideal às costas", como afirma. Há muitas pequenas histórias inéditas e uma das mais curiosas reporta-se aos incidentes na Faculdade de Direito de Lisboa que levaram ao saneamento de Cavaleiro Ferreira. Domingos Lopes conta, com detalhe, o clima de tensão entre os militantes do MRPP, que tinham peso na Faculdade, e os do PCP. Visto a esta distância, o relato do episódio faz sorrir, mas é um bom retrato das diferenças existentes. Este capítulo do livro termina com a evocação de uma conversa entre o então estudante Domingos Lopes, da UEC, e o assistente Marcelo Rebelo de Sousa: "O que é que ele tinha para me dizer? Uma coisa muito simples, ele estava totalmente do nosso lado, o que nos separava era o leninismo, considerava-se apenas marxista. Fiquei espantado com o desabafo e a rápida conversão de Marcelo ao marxismo", conta Domingos Lopes. E remata: "Este pequeníssimo episódio diz muito acerca das capacidades de manobra do então futuro Presidente da República. Marcelo, já em 1974, tinha no seu ADN esta faceta de ser o que é preciso em cada momento para surfar sem ir ao fundo, mesmo renegando o que era."Segundo especialistas da área dos transportes e aviação, o comprimento mínimo de segurança da pista de um aeroporto deverá ser de 2.450 metros e a pista prevista para o Montijo tem um máximo possível de 2.140 metros, não podendo ser aumentada.Nádia Duvall tem-se afirmado como uma das mais interessantes novas artistas portuguesas e, em 2019, foi uma das vencedoras do prémio internacional Jovem Criação Europeia. Expõe desde 2006 e tem desenvolvido uma linha de trabalho em constante evolução, mas mantendo uma coerência que a leva a desenvolver a exploração de novas técnicas no seu trabalho. Por estes dias, apresenta "undressed machine", no Espaço Cultural das Mercês, Rua Cecílio de Sousa 94, junto ao jardim do Príncipe Real. Esta é uma exposição onde combina o desenho com a pintura, a escultura, a fotografia, a performance e o vídeo, em torno da ideia do corpo e das próteses a que pode recorrer para renascer - o corpo e a sua mutação têm sido um dos territórios recorrentes de trabalho de Nádia Duvall. Aqui, a narrativa combina histórias de amor com histórias de guerra e as transformações a que ambas sujeitam o corpo, dando espaço à sua redenção e à sobrevivência. A obra de Nádia Duvall é carregada de referências míticas, de reflexões autobiográficas e da permanente afirmação de um percurso criativo de ruptura e provocação. Outras sugestões da semana: na Galeria Belo Galsterer (Rua Castilho 71 r/c esq.), Rita Gaspar Vieira apresenta "Com A Mão Cheia de Pó" e Pedro Boese apresenta duas séries de gravura sob a designação "In A Row".A revista The Economist analisou recentemente os dados do Spotify, o mais popular serviço de streaming de música, sobre as preferências dos seus utilizadores. Actualmente, o Spotify tem disponíveis 50 milhões de títulos para os seus 270 milhões de utilizadores em 70 países, a maior parte dos quais na Europa e no continente americano. O sistema tem um algoritmo que analisa a sensação de energia e disposição provocada pela música numa escala de um a cem. Por exemplo, "Respect", de Aretha Franklin, tem uma classificação de 97 e "Creep", dos Radiohead, não passa dos 10. A The Economist analisou os dados e chegou à conclusão que Fevereiro é o mês em que os utilizadores do Spotify procuram canções mais tristes e Julho é o mês em que as canções mais enérgicas e dançáveis são as mais procuradas. O algoritmo considera, por exemplo, que "Make Me Feel My Love", de Adele, está na zona mais tristonha, que "Bridge Over Troubled Water", de Simon & Garfunkel, fica numa zona de melancolia, e que "I Put A Spell On You", de Nina Simone, está na transição para a energia. "Lucy In The Sky With Diamonds" é claramente vista de forma positiva, mas superada a grande distância, em matéria de indução de boa disposição, por "Shake It Off", de Taylor Swift. Os países latinos são aqueles em que a música alegre é mais procurada em qualquer estação do ano e Hong Kong, Filipinas, Estados Unidos e Noruega lideram a música mais melancólica.