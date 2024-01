Poeira política!

A modernização da rede ferroviária portuguesa é um projeto com longa história. Emparceira com o da localização do novo aeroporto de Lisboa. A ambos, o saber popular é capaz – sem necessidade de grandes reflexões – de lhe colar a etiqueta de “Obras de Santa Engrácia”, tanto o tempo que demora a ser feita. Com uma diferença, nenhuma destas duas foi ainda sequer começada.